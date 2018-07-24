Устюгов: «Золото Олимпиады — пустышка для меня на данный момент»

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов , не получивший приглашения от МОК на Олимпиаду-2018, в интервью Sport24.ru рассказал, насколько важно везение в его виде спорта, и признался, что ему пока не нужна олимпийская золотая медаль.

«Везение — важный фактор. Он влияет на очень многое. Где-то ты устоял и не упал, повезло с хорошей смазкой, с сервисменом, с хорошими лыжами и вообще инвентарем.

Главное, чтобы тренер умел слушать. Любой тренер не сможет прочувствовать спортсмена так, как спортсмен прочувствует сам себя. Если он выслушает это, примет и поймет, то будет просто лучше всего! Маркус Крамер такой человек.

Олимпийская золотая медаль — это ничто, это пустая медаль для меня на данный момент. У меня есть семья, которая меня поддерживает, которая знает, что я люблю лыжные гонки. Моя мама еще не была во всех странах, у меня есть стимул, чтобы свозить ее и показать мир», — сказал Устюгов.