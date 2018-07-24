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Омские лыжники «разомнутся» перед сезоном
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Омские лыжники «разомнутся» перед сезоном 

АиФ-Омск 7 часов назад
Фото: АиФ-Омск
В парке культуры и отдыха Советского округа 26 и 27 июля состоятся чемпионат и первенство Омской области по лыжным гонкам. Компанию, а заодно и конкуренцию лыжникам составят и представители других зимних видов спорта. Об этом сообщает спортивный портал Омской области.
Помимо спортсменов из федерации лыжных гонок Омской области, в состязания активно включатся представители полиатлона, биатлона, а также спортивного ориентирования. Всего на старт выйдут около 200 человек! Самые многочисленные команды приедут из Муромцевского, Саргатского, Крутинского, Любинского, Омского и Азовского районов.
Снега летом синоптики не обещают, но препятствием для спортсменов это не станет. В первый день они попробуют силы в легкоатлетическом кроссе, а во второй выявят сильнейших в гонке на лыжероллерах.
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