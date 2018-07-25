В Казань пытались ввезти контрафактный Кубок мира

Кубок мира. Фото: telegraph.co.uk Казанские таможенники нашли в посылке из Гонконга Кубок мира. Они сразу же связались с ФИФА и те сказали, что это подделка.

Контрафактный кубок был очень похож на настоящий. Те же надписи чемпионов (например, «2014 Germany»), зеленая полоска в основании и так далее. Кубок отправится обратно в Гонконг, сообщает пресс-служба татарстанской таможни.

Кубок мира — главный приз, который вручают победителям чемпионатов мира по футболу. Он сделан из золота и весит чуть больше 6 кг. Прикасаться к кубку нельзя. Это могут сделать только победители турнира и главы государств.