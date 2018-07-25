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В Казань пытались ввезти контрафактный Кубок мира
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В Казань пытались ввезти контрафактный Кубок мира 

Казанский Портал 25 июля 2018
Кубок мира. Фото: telegraph.co.uk  Казанские таможенники нашли в посылке из Гонконга Кубок мира. Они сразу же связались с ФИФА и те сказали, что это подделка.
Контрафактный кубок был очень похож на настоящий. Те же надписи чемпионов (например, «2014 Germany»), зеленая полоска в основании и так далее. Кубок отправится обратно в Гонконг, сообщает пресс-служба татарстанской таможни.
Кубок мира — главный приз, который вручают победителям чемпионатов мира по футболу. Он сделан из золота и весит чуть больше 6 кг. Прикасаться к кубку нельзя. Это могут сделать только победители турнира и главы государств.
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