Житель Урая стал победителем на Кубке России по авиамодельному спорту

Спортсмен из Урая стал первым на соревнованиях лучших авиамоделистов страны.

Как сообщает ugra-news, Кубок России по авиамодельному спорту в личном зачёте спортсмены разыгрывали в классе S. Перед спортсменами стояла задача создать модель ракеты таким образом, чтобы при запуске она продержалась в воздухе больше и выше всех.

Достойные результаты показал Сергей Романюк — мастер спорта международного класса из Югры стал первым в классе моделей S-6A и вторым в классе моделей ракет S-9A.

Отметим, что результаты спортсменов в розыгрыше Кубка России идут в основу рейтинга, необходимого для отбора спортсменов в основу первой сборной команды страны для участия в первенствах мира и Европы.