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Житель Урая стал победителем на Кубке России по авиамодельному спорту
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Житель Урая стал победителем на Кубке России по авиамодельному спорту 

АиФ Югра 8 часов назад
Фото: АиФ Югра
Спортсмен из Урая стал первым на соревнованиях лучших авиамоделистов страны.
Как сообщает ugra-news, Кубок России по авиамодельному спорту в личном зачёте спортсмены разыгрывали в классе S. Перед спортсменами стояла задача создать модель ракеты таким образом, чтобы при запуске она продержалась в воздухе больше и выше всех.
Достойные результаты показал Сергей Романюк — мастер спорта международного класса из Югры стал первым в классе моделей S-6A и вторым в классе моделей ракет S-9A.
Отметим, что результаты спортсменов в розыгрыше Кубка России идут в основу рейтинга, необходимого для отбора спортсменов в основу первой сборной команды страны для участия в первенствах мира и Европы.
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