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Выборгские лыжники показали хорошие результаты на российской и международной арене
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Выборгские лыжники показали хорошие результаты на российской и международной арене 

Ivyborg.ru 16 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Выборгские лыжники, традиционно показывающие сильные выступления на российской и международной арене также приняли участие в этом статусном спортивном празднике.
22 июля в латвийском городе Мадона завершился второй этап Кубка мира по лыжероллерам. В течение трех дней спортсмены со всех уголков мира соревновались за призовые места.
Так, в спринте Виктория Ковалева показала седьмой результат, а Ольга Плотникова — тринадцатый семнадцатый. На классической дистанции Ольга показала седьмое время среди женщин, аналогичный результат среди юниорок у Виктории. В масс-старте Виктория Ковалева шестая, Ольга Плотникова — шестнадцатая.
В юниорском спринте Анатолий Вахрушев занял седьмое место, Павел Макаров девятое, Андрей Плужников финишировал на двенадцатой позиции. В гонке с масс-стартом Анатолий Вахрушев, Андрей Плужников и Дмитрий Нагаев замкнули первую десятку и заняли восьмое, девятое и десятое места соответственно. Немного не повезло Павлу Макарову, показавшему 16-е время.
В конке в классическом стиле Нагаев стал десятым, Вахрушев двенадцатым, Макаров вновь показал шестнадцатое время, а Плужников довольствовался 17-м временем.
Напомним, на первом этапе Кубка Мира, состоявшемся в Швеции, Анатолий Вахрушев завоевал пятое место в масс-старте, шестое в спринте и 13-е в гонке-преследовании в гору.
В этом году календарь Кубка мира очень насыщенный — спортсмены уже выступили в шведском Торсбю и латвийской Мадоне, далее их ждут этапы в Ханты-Мансийске и итальянском Тренто / Валь ди Фиемме.
Отметим, буквально в эти дни наши спортсмены, представляющие Выборгскую федерацию лыжных гонок, принимают участие в этапе Первенства России по лыжероллерам, проходящим в городе Саров, Нижегородская область.
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