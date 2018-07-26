Выборгские лыжники показали хорошие результаты на российской и международной арене

Выборгские лыжники, традиционно показывающие сильные выступления на российской и международной арене также приняли участие в этом статусном спортивном празднике.

22 июля в латвийском городе Мадона завершился второй этап Кубка мира по лыжероллерам. В течение трех дней спортсмены со всех уголков мира соревновались за призовые места.

Так, в спринте Виктория Ковалева показала седьмой результат, а Ольга Плотникова — тринадцатый семнадцатый. На классической дистанции Ольга показала седьмое время среди женщин, аналогичный результат среди юниорок у Виктории. В масс-старте Виктория Ковалева шестая, Ольга Плотникова — шестнадцатая.

В юниорском спринте Анатолий Вахрушев занял седьмое место, Павел Макаров девятое, Андрей Плужников финишировал на двенадцатой позиции. В гонке с масс-стартом Анатолий Вахрушев, Андрей Плужников и Дмитрий Нагаев замкнули первую десятку и заняли восьмое, девятое и десятое места соответственно. Немного не повезло Павлу Макарову, показавшему 16-е время.

В конке в классическом стиле Нагаев стал десятым, Вахрушев двенадцатым, Макаров вновь показал шестнадцатое время, а Плужников довольствовался 17-м временем.

Напомним, на первом этапе Кубка Мира, состоявшемся в Швеции, Анатолий Вахрушев завоевал пятое место в масс-старте, шестое в спринте и 13-е в гонке-преследовании в гору.

В этом году календарь Кубка мира очень насыщенный — спортсмены уже выступили в шведском Торсбю и латвийской Мадоне, далее их ждут этапы в Ханты-Мансийске и итальянском Тренто / Валь ди Фиемме.

Отметим, буквально в эти дни наши спортсмены, представляющие Выборгскую федерацию лыжных гонок, принимают участие в этапе Первенства России по лыжероллерам, проходящим в городе Саров, Нижегородская область.