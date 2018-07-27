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Саган: я хотел выиграть 18-й этап, но моё тело всё ещё болит после падения
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Саган: я хотел выиграть 18-й этап, но моё тело всё ещё болит после падения 

Чемпионат.com 1 час назад
Словацкий велогонщик команды Bora-Hansgrohe, действующий чемпион мира Петер Саган прокомментировал своё выступление на 18-м этапе веломногодневки «Тур де Франс». Он занял восьмое место. Победу на этапе одержал француз Арно Демар из Groupama–FDJ.
«Я делал всё, что в моих силах, в спринтерском финише в По. Конечно, победить было бы просто замечательно, но моё тело всё ещё болит после падения. К тому же было очень жарко. Мне нужно восстановиться перед следующим, последним, тяжёлым горным этапом», — написал Саган в своём «твиттере».
Петер, выигравший три этапа «Тур де Франс», уверенно лидирует в очковой классификации.
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