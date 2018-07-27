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Саратовец завоевал серебрянную медаль на Первенстве России по триатлону
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Саратовец завоевал серебрянную медаль на Первенстве России по триатлону 

САРАТОВ24 11 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Саратовский спортсмен Фёдор Зайцев заработал серебрянную медаль на Первенстве России по триатлону в возрастной категории 15-17 лет. Об этом сегодня сообщает Министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области. Напомним, ранее Фёдор также удостаивался бронзовой награды на Кубке России в Саратове.
Нынешние состязания проходят в Тюмени с 25 по 28 июля. Спортсмены соревнуются в двух дисциплинах: триатлон-спринт и триатлон-эстафета. В индивидуальной гонке участникам необходимо преодолеть три этапа: плавание (750 метров), велоэтап (20 километров) и бег (пять километров). Эстафета также состоит из трёх частей: плавание (300 метров), велоэтап (восемь километров), бег (два километра). Здесь на каждом этапе выступает новый спортсмен.
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