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Лыжероллеры из Подмосковья выиграли золото и серебро на соревнованиях в Сарове
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Лыжероллеры из Подмосковья выиграли золото и серебро на соревнованиях в Сарове 

РИАМО 8 часов назад
Фото: РИАМО
В городе Саров Нижегородской области продолжается первенство России по лыжероллерам, во второй соревновательный день подмосковные спортсмены в гонках преследования на дистанции 12 и 15 километров завоевали две награды, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Подопечная Марии Кавецковой Виктория Лукашова не только выиграла серебряную медаль, но и получила звание мастера спорта России по лыжным гонкам. Первое место досталось Арине Былинко из Рязанской области. Бронзу первенства выиграла спортсменке из Новгородской области Ольга Потапова», — говорится в сообщении.
Среди мужчин победу одержал подмосковный спортсмен Александр Григорьев, бронзовый призер юниорского пролога первенства. Он обошел соперников предыдущих дней из Республики Мордовия Егора Митрошина и нижегородца Павла Сашкова.
«Подмосковные спортсмены продолжают приносить все новые и новые медали. Александр Григорьев в начале первенства выиграл бронзовую награду соревнований, а сегодня он взял реванш у соперников и завоевал золотую. Достойный результат, ждем новых наград на турнире», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
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