Терновой завоевал серебро в прыжках в воду с вышки на юниорском ЧМ в Киеве

В последней соревновательный день чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров, который проходил в Киеве (Украина), российским спортсменам удалось завоевать две медали. Ульяна Клюева и Виталия Королёва стали серебряными призёрами в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, а Руслан Терновой выиграл серебро в прыжках с вышки среди юношей.

По итогам соревнований российская команда завоевала шесть медалей (3 серебра и 3 бронзы) и заняла пятое место в общекомандном зачёте и второе по числу завоёванных медалей. Первенствовал Китай, чьи спортсмены выиграли 14 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые награды.

Прыжки в воду. Чемпионат мира среди юниоров. Киев, Украина Девушки. Синхронные прыжки. Трамплин, 3 м 1. Китай — 265,50 2. Россия— 255,00 3. Япония — 254,28 Юноши. Вышка

1. Юнжи Лиан (Китай) — 589.30 2. Руслан Терновой (Россия) — 543.90 3. Зенг Ли (Китай) — 523.55… 13. Эмиль Ибрагимов (Россия) — 435.90