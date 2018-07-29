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Терновой завоевал серебро в прыжках в воду с вышки на юниорском ЧМ в Киеве
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Терновой завоевал серебро в прыжках в воду с вышки на юниорском ЧМ в Киеве 

Чемпионат.com 6 часов назад
В последней соревновательный день чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров, который проходил в Киеве (Украина), российским спортсменам удалось завоевать две медали. Ульяна Клюева и Виталия Королёва стали серебряными призёрами в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, а Руслан Терновой выиграл серебро в прыжках с вышки среди юношей.
По итогам соревнований российская команда завоевала шесть медалей (3 серебра и 3 бронзы) и заняла пятое место в общекомандном зачёте и второе по числу завоёванных медалей. Первенствовал Китай, чьи спортсмены выиграли 14 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые награды.
Прыжки в воду. Чемпионат мира среди юниоров. Киев, Украина Девушки. Синхронные прыжки. Трамплин, 3 м  1. Китай — 265,50 2. Россия— 255,00 3. Япония — 254,28  Юноши. Вышка
1. Юнжи Лиан (Китай) — 589.30 2. Руслан Терновой (Россия) — 543.90 3. Зенг Ли (Китай) — 523.55… 13. Эмиль Ибрагимов (Россия) — 435.90
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