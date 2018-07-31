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Мотокроссмены «Газпром нефти» взяли командное «серебро» на соревнованиях в Новом Уренгое
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Мотокроссмены «Газпром нефти» взяли командное «серебро» на соревнованиях в Новом Уренгое 

Noyabrsk24.ru 3 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Там прошел Чемпионат и Первенство Ямала «Приполярный кросс». Ноябрьские спортсмены в личном зачете завоевали два «серебра», «золото» и «бронзу», но самая яростная борьба развернулась среди команд — гонщики сражались за «Кубок России». Напомним, в 2017 году его завоевали ноябрьские спортсмены. Гонка выдалась напряженной и удержать Кубок в своих руках ноябрьцам не удалось. Клуб «Газпром нефть» взял «серебро», уступив челябинским гонщикам. Третье место у команды Нефтеюганска. «Если говорить объективно, наши соперники были сильнее нас на этих соревнованиях. Это повод сделать работу над ошибками и на следующих гонках применить свои навыки и обучить наших спортсменов, чтобы они «газовали» больше», — рассказал журналистам тренер команды «Газпром нефть» Сергей Музалёв. Уже в эти выходные команда мотоклуба «Газпром нефть» отправится в Мегион на заключительный этап первенства Уральского федерального округа. Соревнования пройдут как в командном, так и личном зачете. К слову, мотокроссменов из Ноябрьска на протяжении многих лет поддерживает «Газпромнефть –Ноябрьскнефтегаз» в рамках программы «Родные города».
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