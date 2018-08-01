В Кисловодске будет тренироваться титулованный сноубордист Андрей Соболев

Девять сноубордистов приедут в Кисловодск на сборы, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Спортсмены прибудут на тренировочную базу 4 августа.

Среди гостей будет и известный сноубордист Андрей Соболев . Он заслуженный мастер спорта, обладатель малого хрустального глобуса в параллельном гигантском слаломе, чемпион мира в параллельном гигантском слаломе, серебряный призёр чемпионата мира в параллельном слаломе, многократный призёр и победитель этапов кубка мира, участник зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи.

Спортивная база расположена в одном из самых живописных мест Кисловодска с видом на Эльбрус. Высота над уровнем моря — 1242 метра.