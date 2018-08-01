Ещё
В Кисловодске будет тренироваться титулованный сноубордист Андрей Соболев
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кисловодске будет тренироваться титулованный сноубордист Андрей Соболев 

АиФ Ставрополье 9 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Девять сноубордистов приедут в Кисловодск на сборы, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
Спортсмены прибудут на тренировочную базу 4 августа.
Среди гостей будет и известный сноубордист Андрей Соболев. Он заслуженный мастер спорта, обладатель малого хрустального глобуса в параллельном гигантском слаломе, чемпион мира в параллельном гигантском слаломе, серебряный призёр чемпионата мира в параллельном слаломе, многократный призёр и победитель этапов кубка мира, участник зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи.
Спортивная база расположена в одном из самых живописных мест Кисловодска с видом на Эльбрус. Высота над уровнем моря — 1242 метра.
АиФ Ставрополье: последние новости
«Машук-КМВ» получил сатисфакцию от «Спартака» за кубковое фиаско Черчесов, Игнашевич и Дзюба ищут способы обыграть Испанию Болельщики встретили сборную Египта в Грозном
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три биатлонистки из РФ решили выступать за Украину492
Усик объяснил отказ выкрикивать «Слава Украине»96
Таран ограждения Смоловым попал на видео23
Стал известен соперник «Спартака» в Лиге чемпионов
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол Прочее
03:21
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Фигурное катание Статьи
02:11
Допинг на Украине объяснили близостью России
Легкая атлетика
00:37
Огромное кольцо: тайна личной жизни Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение