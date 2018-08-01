Россиянин Александр Большунов победил в масс-старте на 60 км классическим стилем на лыжероллерах в рамках лыжного фестиваля Blink в Санденсе (Норвегия). Второе место занял ещё один представитель России — Сергей Ардашев, замкнул тройку призёров норвежец Андерс Хест.
Среди женщин первенствовала норвежка Кари Викхаген Ейтнес.
Лыжный спорт. Фестиваль Blink. Санденс, Норвегия Мужчины. Лыжероллеры. Масс-старт. 60 км, классический стиль Мужчины 1. Александр Большунов (Россия) — 2:10.51,6. 2. Сергей Ардашев (Россия) — +5,9 3. Андерс Хест (Норвегия) — +7,7… 10. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +10,8. 11. Евгений Белов (Россия) — +11,6… 18. Сергей Устюгов (Россия) — +1.36,0… 34. Глеб Ретивых (Россия) — +5.14,1… 36. Артём Мальцев (Россия) — +6.02,4. Женщины 1. Кари Викхаген Ейтнес (Норвегия) — 2:21.19,0. 2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) — +33,9. 3. Юстина Ковальчик (Польша) — +5.55,4.