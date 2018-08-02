Дубровский: вины минспорта в отмене этапа летнего Кубка FIS в Сочи нет

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский прокомментировал информацию об отмене этапа летнего Кубка FIS в Сочи и возможной отмене летнего Гран-при в Чайковском, а также мужского этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле.

«В Сочи должен был пройти летний этап кубка FIS, но он отменён из-за нескольких причин. Краснодарский край и федерация были не готовы профинансировать проведение соревнований. Мы своевременно не подали заявки в минспорт на финансирование. Пытались заскочить в последний вагон, и лишь на майском конгрессе мы получили добро от FIS на проведение турнира. Но, к сожалению, двух-трёх месяцев для организации и финансирования мероприятия нам просто не хватило. Так сложились обстоятельства, никакой вины минспорта нет.