Этапу кубка России в Ростове быть!

Комитет по ралли-рейдам Российской Автомобильной Федерации вчера выпустил информационное письмо, согласно которому стали известны даты четвертого, финального этапа Кубка России по ралли-рейдам в дисциплине «Т3 турбо». Финал сезона пройдет в Ростовской области с 12 по 14 октября 2018 года. Трасса бахи будет проложена в Багаевском, Азовском и Аксайском районах. Одновременно с этапом Кубка России в Ростовской области пройдет этап традиционных соревнований в дисциплинах Т1, Т2, «Национальный» и «Рейд-Спорт». Организаторами соревнований выступят Некоммерческое партнерство «МЕжрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов» и РООО «Федерация автомобильного спорта».