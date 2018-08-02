Ещё
Этапу кубка России в Ростове быть!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Этапу кубка России в Ростове быть! 

Российские ралли-рейды 2 часа назад
Фото: Российские ралли-рейды
Комитет по ралли-рейдам Российской Автомобильной Федерации вчера выпустил информационное письмо, согласно которому стали известны даты четвертого, финального этапа Кубка России по ралли-рейдам в дисциплине «Т3 турбо». Финал сезона пройдет в Ростовской области с 12 по 14 октября 2018 года. Трасса бахи будет проложена в Багаевском, Азовском и Аксайском районах. Одновременно с этапом Кубка России в Ростовской области пройдет этап традиционных соревнований в дисциплинах Т1, Т2, «Национальный» и «Рейд-Спорт». Организаторами соревнований выступят Некоммерческое партнерство «МЕжрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов» и РООО «Федерация автомобильного спорта».
Российские ралли-рейды: последние новости
Участники чемпионата и кубка России по ралли-рейдам финишировали на Красной площади. Из жаркой Астрахани в Поволжье: вчера Волгоград встретил участников чемпионата и кубка России! Обязательные приборы для участников ралли-рейда "Шелковый путь 2018"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бегом из России: по скользкой дорожке Медведевой59
Губерниев резко отреагировал на уличные гонки Смолова16
Смолов успел сделать селфи на месте ДТП3
Шнуров обрадовался проигрышу России на ЧМ26
Смолов объяснил бегство с места ДТП82
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
03:40
Бегом из России: по скользкой дорожке Медведевой
Биатлон
03:09
Смолов объяснил бегство с места ДТП
Футбол
01:00
Болельщики попросили Путина о помощи
Футбол
03:09
«ЗМС по автоспорту»: Губерниев высмеял Смолова
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение