В Санденсе (Норвегия) продолжается престижный лыжероллерный фестиваль Blink. Сегодня, 2 августа, женщины и мужчины преодолели дистанцию в 7,5 км в гору. В мужском забеге первенствовал норвежец Симен Хегстад Крюгер, лучшим из россиян стал Артём Мальцев, показавший девятый результат. Сергей Устюгов финишировал 15-м.
Среди женщин победила норвежка Тереза Йохауг, а россиянка Юлия Белорукова стала седьмой.
Лыжный спорт. Фестиваль Blink. Санднес, Норвегия Лыжероллеры Мужчины, 7,5 км 1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 27.53,2. 2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — +3,9. 3. Симен Андреас Свеен (Норвегия) — +16,0… 5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +52,6… 7. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) — +1.21,1… 9. Артём Мальцев (Россия) — +1.31,4. 10. Алекс Харви (Канада) — +2.02,1… 14. Евгений Белов (Россия) — +2.20,1. 15. Сергей Устюгов (Россия) — +2.26,0. 19. Андрей Расторгуев (Латвия) — +2.46,0… 24. Денис Спицов (Россия) — +3.13,7 25. Иван Кириллов (Россия) — +3.15,4… 30. Йоханнес Бо (Норвегия) — +3.28,8.
Женщины, 7,5 км 1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 31.46,3. 2. Шарлотте Калла (Швеция) — +1.47,5. 3. Эбба Андерссон (Швеция) — +1.51,4… 7. Юлия Белорукова (Россия) — +3.52,4… 9. Елена Соболева (Россия) — +4.14,1 10. Яна Кирпиченко (Россия) — +4.26,2… 14. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +5.10,5… 22. Екатерина Юрлова (Россия) — +7.20,2. 23. Христина Мацокина (Россия) — +7.39,9.