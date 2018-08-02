Крюгер и Йохауг победили в забегах в гору на фестивале Blink, Устюгов — 15-й

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Фемлинг: кусок лыжной палки до сих пор в моей ноге

Терновой завоевал серебро в прыжках в воду с вышки на юниорском ЧМ в Киеве

Большунов выиграл масс-старт на фестивале Blink в Норвегии, Ардашев — второй