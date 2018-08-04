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Кузьмина стала второй в биатлонном масс-старте на фестивале Blink
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Кузьмина стала второй в биатлонном масс-старте на фестивале Blink 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Санднесе (Норвегия) в рамках лыжного фестиваля Blink прошёл масс-старт по летнему биатлону среди мужчин и женщин. В соревнованиях женщин победу одержала шведка Ханна Оберг, второй была Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию. У мужчин первенствовал Хенрик Л’Абе Лунн.
Летний биатлон. Blink. Санднес, Норвегия Женщины. Масс-старт
1. Ханна Оберг (Швеция) — 13.19,4 (3) 2. Анастасия Кузьмина (Словакия) — отставание 2,1 (4) 3. Муна Брурссон (Швеция) — +5,9 (4) 4. Марте Ульсбю (Норвегия) — +10,0 (4) 5. Анаис Бескон (Франция) — +13,3 (3) 6. Анна Магнуссон (Швеция) — +14,9 (4)
Мужчины. Масс-старт
1. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) — 17.21,3 (4) 2. Йоханнес Бё (Норвегия) — +3,0 (2) 3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +12,1 (4) 4. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +18,6 (3) 5. Андрей Расторгуев (Латвия) — +51,2 (3) 6. Торе Лерен (Норвегия) — +58,3 (5)
Фото доступно в «инстаграме» Анастасии Кузьминой
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