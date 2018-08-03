Устюгов второй год подряд выиграл масс-старт на фестивале Blink 

В третий соревновательный день фестиваля Blink в Сандесе (Норвегия) лыжники состязались в масс-старте на 10 и 15 км свободным стилем.
Среди женщин первенствовала норвежка Майкен Касперсен Фалла, второй стала её соотечественница Мари Эйди, третьей — шведка Шарлот Калла. Лучшая из россиянок Елена Соболева финишировала пятой, десятку сильнейших замкнула Наталья Матвеева.
Среди мужчин второй год подряд гонку с общего старта выиграл россиянин Сергей Устюгов, вторым стал норвежец Александр Эк, третьим — итальянец Федерико Пеллегрино.
Лыжные гонки. Фестиваль Blink. Сандес, Норвегия Масс-старт. Женщины
1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 20.39,4 2. Мари Эйди (Норвегия) — отставание 1,9. 3. Шарлот Калла (Швеция) — +3,9… 5. Елена Соболева (Россия) — +4,9… 10. Наталья Матвеева (Россия) — +8,7. 11. Яна Кирпиченко (Россия) — +11,3… 18. Алиса Жамбалова (Россия) — +57,0. 19. Христина Мацокина (Россия) — +57,5… 25. Юлия Белорукова (Россия) — +1.21,5. 26. Евгения Шаповалова (Россия) — +1.55,8.
Мужчины
1. Сергей Устюгов (Россия) — 29.26,0 2. Александр Дерберг (Норвегия) — +2,1 3. Федерико Пеллегрино (Италия) — +2,7… 15. Андрей Краснов (Россия) — +8,3… 17. Денис Спицов (Россия) — +9,5… 19. Александр Большунов (Россия) — +15,7… 23. Артём Мальцев (Россия) — +1.03,5.