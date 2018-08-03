Устюгов второй год подряд выиграл масс-старт на фестивале Blink

В третий соревновательный день фестиваля Blink в Сандесе (Норвегия) лыжники состязались в масс-старте на 10 и 15 км свободным стилем.

Среди мужчин второй год подряд гонку с общего старта выиграл россиянин Сергей Устюгов , вторым стал норвежец Александр Эк, третьим — итальянец Федерико Пеллегрино

Лыжные гонки. Фестиваль Blink. Сандес, Норвегия Масс-старт. Женщины

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 20.39,4 2. Мари Эйди (Норвегия) — отставание 1,9. 3. Шарлот Калла (Швеция) — +3,9… 5. Елена Соболева (Россия) — +4,9… 10. Наталья Матвеева (Россия) — +8,7. 11. Яна Кирпиченко (Россия) — +11,3… 18. Алиса Жамбалова (Россия) — +57,0. 19. Христина Мацокина (Россия) — +57,5… 25. Юлия Белорукова (Россия) — +1.21,5. 26. Евгения Шаповалова (Россия) — +1.55,8.

Мужчины