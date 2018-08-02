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Олимпийский чемпион проткнул себя лыжной палкой
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Олимпийский чемпион по биатлону Фемлинг насквозь пробил ногу лыжной палкой на разминке 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
Олимпийский чемпион Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане швед Пеппе Фемлинг насквозь пробил правую ногу лыжной палкой в результате инцидента, который произошел на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии. Об этом сообщает телеканал NRK.
По информации издания, 26-летний спортсмен получил тяжелую травму на разминке перед гонкой. В ходе тренировочного заезда он попытался уклониться от выехавшей ему навстречу машины и потерял равновесие, вогнав лыжную палку в свою правую ногу. Сразу после инцидента биатлонист был экстренно госпитализирован при помощи вертолета.
"Это очень печально, хоть травма и выглядит хуже, чем есть на самом деле, он находится в сознании и может говорить, — сказал медиа-директор Федерации лыжного спорта Швеции Хокан Блидберг. — Конкретно о его состоянии в настоящее время я говорить не могу, но знаю, что он может коснуться пальцев ног. Врачам удалось вырезать палку с обеих концов, но часть ее стержня по-прежнему находится в его ноге, ему предстоит операция".
Фемлинг является олимпийским чемпионом в эстафете 4х7,5 км.
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