«АрМИ-2018»: команды Китая выиграли индивидуальную гонку соревнования «Суворовский натиск» и состязание «Чистое небо»

Урумчи, 3 августа / Синьхуа / — Соревнования по дисциплинам «Суворовский натиск» и «Чистое небо» в рамках Международных армейских игр 2018 года /"АрМИ-2018"/ проходят на полигоне Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Китайские команды заняли первые три места в индивидуальной гонке соревнования «Суворовский натиск» и первое место в состязании «Чистое небо».

В среду по решению судейского комитета, три экипажа Китая заняли первые три места в индивидуальной гонке соревнования «Суворовский натиск», победив команды из Белоруси, Ирана, Казахстана, России, Венесуэлы и Зимбабве, и, таким образом, вышли на этап эстафетных полуфиналов, вместе с командами России, Ирана и Казахстана.

В данной гонке команды экипажа БМП соперничали в преодолении участков с заграждениями и в мастерстве маневрирования, а также точного уничтожения целей.

В тот же день судейский комитет вынес решение, что китайская команда, которой потребовалось 23 мин. 25 сек., заняла первое место в гонке по мастерству состязания «Чистое небо», одолев конкурентов из Египта, Венесуэлы, Узбекистана, Белоруси, России и Пакистана.

"Чистое небо" — это состязание зенитно-артиллерийских и зенитно-ракетных подразделений. На первом этапе состязания /гонка по мастерству/ команды должны были преодолеть маршрут протяженностью 9,5 км с 12 заграждениями, осуществляя стрельбу по воздушным целям из ПЗРК и зенитного пулемета. -0-