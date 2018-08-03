Чемпионат Европы по летним видам спорта 2018 — расписание соревнований

Все финалы объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта. И все шансы россиян на медали. Ласицкене Шубенков , Ефимова и другие.

Представляем вашему внимание полное расписание всех финалов этого турнира.

Жирным мы выделили те дисциплины, где у наших спортсменов наиболее явные шансы на завоевание наград. Смотрите, будет интересно.

3 августа, пятница Разыгрываются 12 комплектов наград Расписание финалов Плавание 19:00. Женщины. 400 м комплекс 19:09. Мужчины. 400 м свободным стилем 20:01. Женщины. Эстафета 4х100 м вольным стилем 20:10. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольным стилем Синхронное плавание 15:00. Дуэт. Техническая программа 16:42. Дуэт. Техническая программа. Микст Велоспорт 17:46. Женщины. 10 км. Скрэтч 20:37. Мужчины. Командная гонка преследования 20:52. Женщины. Командная гонка преследования 21:00. Мужчины. 15 км. Скрэтч 22:09. Женщины. Командный спринт 22:17. Мужчины. Командный спринт 4 августа, суббота Разыгрываются 19 комплектов наград. Расписание финалов Академическая гребля 13:02. Мужчины. Парные четвёрки лёгкого веса 13:15. Женщины. Двойки распашные 13:30. Мужчины. Двойки распашные 13:45. Женщины. Четвёрки распашные 14:00. Мужчины. Четвёрки распашные 14:15. Женщины. Четвёрки парные 14:30. Мужчины. Четвёрки парные 14:45. Женщины. Двойки парные 15:00. Мужчины. Восьмёрки распашные Плавание 19:00. Женщины. 800 м свободный стиль 19:13. Мужчины. 100 м брасс 19:18. Женщины. 100 м баттерфляй 20:18. Мужчины. 50 м спина 20:23. Женщины. 50 м свободный стиль 20:28. Смешанная эстафета. 4х200 м свободный стиль Синхронное плавание 15:30. Команды. Произвольная программа Велоспорт 16:55. Мужчины. Гит на 1000 м 17:54. Женщины. 25 км гонка по очкам 21:50. Женщины. 3000 м индивидуальное преследование 22:01. Мужчины. Омниум (25 км гонка по очкам) 5 августа, воскресенье. Разыгрываются 26 комплектов наград Расписание финалов Спортивная гимнастика 17:30. Женщины. Опорный прыжок 18:00. Женщины. Разновысокие брусья 19:00. Женщины. Бревно 19:30. Женщины. Вольные упражнения Велоспорт 14:30. Женщины. Групповая гонка Академическая гребля 13:02. Одиночки лёгкого веса 13:15. Мужчины. Одиночки лёгкого веса 13:30. Мужчины. Двойки 13:45. Женщины. Одиночки 14:00. Мужчины. Одиночки 14:15. Женщины. Двойки парные лёгкого веса 14:30. Мужчины. Двойки парные лёгкого веса 14:45. Мужчины. Восьмёрки распашные Плавание 19:00. Мужчины. 1500 м свободный стиль 19:20. Мужчины. 100 м свободный стиль 19:25. Женщины. 100 м брасс 20:21. Женщины. Спина 50 м 20:45. Мужчины. 200 м баттерфляй 20:52. Мужчины. 4х200 м эстафета свободный стиль Синхронное плавание 15:30. Комбинация Велоспорт 13:52. Женщины. Гонка на выбывание 21:16. Мужчины. 4000 м индивидуальная гонка преследования 21:44. Мужчины. 40 км гонка по очкам 22:40. Женщины. Спринт

6 августа, понедельник Разыгрываются 13 комплектов наград Расписание финалов Прыжки в воду 14:00. Смешанный командные выступления Плавание 19:00. Женщины. 200 м баттерфляй 19:07. Мужчины. 100 м спина 20:02. Женщины. 200 м свободный стиль 20:08. Мужчины. 200 м брасс 20:15. Мужчины. 200 м комплекс 20:22. Пл4х100 м смешанная эстафета комплекс Синхронное плавание 11:00. Соло. Техническая программа 15:30. Команды. Техническая программа Велоспорт 16:41. Мужчины. Мэдисон 21:00. Женщины. Гит на 500 м 21:27. Мужчины. Спринт 22:06. Женщины. Омниум 7 августа, вторник Разыгрываются 24 комплекта наград Расписание финалов Лёгкая атлетика 9:35. Мужчины. Ходьба на 50 км 9:35. Женщины. Ходьба на 50 км 19:45. Мужчины. Метание молота 21:20. Мужчины. Бег на 10 000 м 21:33. Мужчины. Толкание ядра 22:30. Женщины. Бег на 100 м 22:50. Мужчины. Бег на 100 м Прыжки в воду 15:30. Женщины. Вышка 10 м синхронные прыжки 16:40. Мужчины. Трамплин 1 м Велоспорт 11:30. Маунтин байк. Женщины. Кросс-кантри 16:30. Маунтин байк. Мужчины. Кросс-кантри Плавание 18:30. Женщины. 1500 м свободный стиль 18:50. Мужчины. 50 м баттерфляй 18:55. Женщины. 100 м спина 19:25. Женщины. 200 м брасс 19:32. Мужчины. 200 м свободный стиль 19:49. Женщины. 4х200 м свободный стиль Синхронное плавание 11:00. Дуэт. Произвольная программа 12:11. Дуэт микст. Произвольная программа 15:00. Соло. Произвольная программа Велоспорт 14:22. Мужчины. Гонка на выбывание 15:07. Женщины. Мэдисон 15:52. Женщины. Кейрин 16:12. Мужчины. Кейрин 8 августа, пятница Разыгрываются 17 комплектов наград Расписание финалов Лёгкая атлетика 20:45. Мужчины. Прыжок в длину 21:15. Женщины. Толкание ядра 21:25. Мужчины. Метание диска 21:45. Женщины. 10000 м 22:35. Мужчины. Десятиборье Прыжки в воду 15:30. Мужчины. Пары. Трамплин, 3 м 16:40. Женщины. Вышка, 10 м Плавание 11:30. Открытая вода. Женщины, 5 км 13:00. Открытая вода. Мужчины, 5 км 18:30. Плавание. Мужчины. Вольный стиль, 800 м 18:43. Плавание. Женщины. Вольный стиль, 100 м 18:48. Плавание. Мужчины. Брасс, 50 м 19:32. Плавание. Мужчины. Спина, 200 м 19:39. Плавание. Женщины. Комплекс, 200 м 19:45. Плавание. Микст. Вольный стиль. Эстафета, 4х100 м Велоспорт 11:00. Шоссе. Женщины. Индивидуальная гонка 15:00. Шоссе. Мужчины. Индивидуальная гонка 9 августа, пятница Разыгрываются 20 комплектов наград Расписание финалов Лёгкая атлетика 20:15. Женщины. Прыжки с шестом 21:15. Мужчины. Бег с барьерами, 400 м 21:22. Мужчины. Метание копья 22:00. Мужчины. 200 м 22:20. Мужчины. 3000 м с препятствиями 22:50. Женщины. 100 м с барьерами Прыжки в воду 15:30. Мужчины. Пары. Вышка, 10 м 17:00. Мужчины. Трамплин, 3 м Плавание 09:30. Открытая вода. Женщины, 10 км 14:30. Открытая вода. Мужчины, 10 км 18:45. Женщины. Баттерфляй, 50 м 18:50. Мужчины. Вольный стиль, 50 м 18:55. Женщины. Брасс, 50 м 19:00. Мужчины. Баттерфляй, 100 м 19:20. Женщины. Спина, 200 м 19:27. Мужчины. Комплекс, 400 м 19:50. Женщины. Вольный стиль, 400 м 19:58. Мужчины. Комплекс. Эстафета 4х100 м 20:07. Женщины. Комплекс. Эстафета 4х100 м Триатлон 15:30. Женщины 10 августа, пятница Разыгрываются 12 комплектов наград Расписание финалов Лёгкая атлетика 20:20. Женщины. Прыжок в высоту 21:10. Женщины. Тройной прыжок 21:20. Женщины. Семиборье 21:25. Женщины. Метание копья 21:50. Женщины. Бег с барьерами, 400 м 22:05. Мужчины. 400 м 22:20. Женщины. 800 м 22:35. Мужчины. Бег с барьерами, 110 м 22:50. Мужчины. 1500 м Прыжки в воду 15:30. Мужчины. Пары. Трамплин, 3 м 17:00. Женщины. Трамплин, 1 м Триатлон 18:00. Мужчины 11 августа, пятница Разыгрываются 19 комплектов наград Расписание финалов Лёгкая атлетика 10:05. Женщины. Спортивная ходьба, 20 км 11:55. Мужчины. Спортивная ходьба, 20 км 21:00. Мужчины. Прыжок в высоту 21:05. Женщины. Прыжок в длину 21:20. Женщины. 400 м 21:25. Женщины. Метание диска 21:35. Мужчины. 800 м 21:50. Женщины. 200 м 22:00. Мужчины. 5000 м 22:30. Мужчины. Эстафета 4х400 м 22:50. Женщины. Эстафета 4х400 м Прыжки в воду 17:30. Микст. Вышка, 10 м 19:00. Женщины. Трамплин, 3 м Плавание 13:00. Смешанные команды. 5 км Велоспорт 12:05. Женщины. ВМХ 14:00. Мужчины. ВМХ Гольф 13:40. Микст. Командные соревнования Спортивная гимнастика 15:00. Мужчины. Командные соревнования Триатлон 19:35. Микст. Эстафета 12 августа, пятница Разыгрываются 23 комплекта наград Расписание финалов Лёгкая атлетика 10:05. Женщины. Марафон 11:00. Мужчины. Марафон 20:10. Мужчины. Прыжок с шестом 20:30. Женщины. Метание молота 21:05. Мужчины. Тройной прыжок 21:15. Женщины. 3000 м с препятствиями 21:35. Женщины. 1500 м 21:55. Женщины. 5000 м 22:20. Женщины. Эстафета 4х100 м 22:35. Мужчины. Эстафета 4х100 м Прыжки в воду 14:30. Женщины. Пары. Трамплин, 3 м 15:40. Мужчины. Вышка, 10 м Плавание 11:00. Мужчины. 25 км 11:00. Женщины. 25 км Велоспорт 12:30. Шоссе. Групповая гонка Гольф 14:15. Мужчины. Командные соревнования 14:45. Женщины. Командные соревнования Спортивная гимнастика 16:30. Мужчины. Вольные упражнения 17:00. Мужчины. Конь 17:30. Мужчины. Кольца 18:15. Мужчины. Опорный прыжок 18:45. Мужчины. Брусья 19:15. Мужчины. Перекладина