Ещё
Студент МАДИ одержал победу на четвертом этапе чемпионата России по картингу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студент МАДИ одержал победу на четвертом этапе чемпионата России по картингу 

Управа района Аэропорт города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В конце июля в Белгороде прошел IV этап чемпионата России по картингу. Уверенную победу в состязаниях одержал студент МАДИ Иван Чубаров. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— На протяжении всего гоночного уикенда наш спортсмен демонстрировал отличную скорость, которая позволила одержать уверенную победу на этапе, а также укрепить лидерскую позицию в чемпионате перед заключительным этапом, — пояснил представитель МАДИ.
Заключительный этап чемпионата будет проходить с 24 по 26 августа в Рязани. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Чемпионат по пляжному регби проведут в спортивном центре на Ленинградском шоссе В библиотеке на улице Степана Супруна запустили программу «Каникулы в городе» Дети из Аэропорта приняли участие в турнире по гандболу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Радулов обматерил Смолова за его провал на ЧМ
Умер Виктор Тюменев26
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов42
«Спартак» призвал болельщиков не ехать в Грецию
Таран ограждения Смоловым попал на видео28
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
03:40
Почему спортсмены бегут из России
Биатлон Статьи
02:01
Умер Виктор Тюменев
Хоккей Гандбол
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
00:07
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии
Фигурное катание Статьи
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
03:40
Бегом из России: по скользкой дорожке Медведевой
Биатлон
03:09
Смолов объяснил бегство с места ДТП
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение