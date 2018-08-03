Студент МАДИ одержал победу на четвертом этапе чемпионата России по картингу

В конце июля в Белгороде прошел IV этап чемпионата России по картингу. Уверенную победу в состязаниях одержал студент МАДИ Иван Чубаров. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— На протяжении всего гоночного уикенда наш спортсмен демонстрировал отличную скорость, которая позволила одержать уверенную победу на этапе, а также укрепить лидерскую позицию в чемпионате перед заключительным этапом, — пояснил представитель МАДИ.

Заключительный этап чемпионата будет проходить с 24 по 26 августа в Рязани. (мю)