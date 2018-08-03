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Сборная Нидерландов выиграла мужской командный спринт на ЧЕ-2018
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Сборная Нидерландов выиграла мужской командный спринт на ЧЕ-2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Голландские гонщики завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в Глазго (Великобритания) в командном спринте. В финальном заезде голландцы опередили спортсменов из Франции, третьими стали немцы. Россияне Денис Дмитриев, Павел Якушевский и Шэйн Перкинс заняли пятое место.
В скрэтче на 15 км победу одержал украинец Роман Гладыш. Россиянин Максим Пискунов — 11-й.
Велотрек. Чемпионат Европы. Глазго, Великобритания Мужчины. Командный спринт
1. Нидерланды — 42,888. 2. Франция — 43,693. 3. Германия — 43,805… 5. Россия — 43,865.
Скрэтч. 15 км  1. Роман Гладыш (Украина). 2. Адриен Гарель (Франция). 3. Тристан Марже (Швейцария)… 11. Максим Пискунов (Россия).
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