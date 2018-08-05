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Ван Арт выиграл «Тур Дании»
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Ван Арт выиграл «Тур Дании»
Спорт-Экспресс
9 часов назад
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Бельгиец Вут Ван Арт выиграл «Тур Дании», заняв первое место по итогам пяти этапов. На заключительном этапе первенствовал его партнер по команде Vérandas Willems-Crelans Тим Мерлье.
Второе место в общем зачете занял датчанин Расмус Кааде.
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