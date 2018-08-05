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Олимпийский чемпион проехался по центру Омска на лыжах
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Олимпийский чемпион проехался по центру Омска на лыжах 

Омск Здесь 8 часов назад
Фото: Омск Здесь
Жител Ханты-Мансийска, победитель Олимпиады в Турине Евгений Дементьев победил в омском спринте на лыжероллерах. В Омке состоялись традиционные соревнования на лыжероллерах «Спринт на Соборной». Фаворитом гонки стал олимпийский чемпион Турина-2006 в дуатлоне, серебряный призер лыжного марафона на 50 км Евгений Дементьев из Ханты-Мансийска. Всего на старт вышло 20 гонщиков, которым предстояло преодолеть 10 кругов по 1,4 км.
Началась гонка с общего старта, несколько кругов спортсмены шли плотной группой. В числе лучших держались Андрей Смолянин (Новосибирск), Иван Якимушкин (Тюмень), Рифат Сафиуллин, Андрей Феллер (оба — Татарстан) и Евгений Дементьев (ХМАО). Олимпийский чемпион сначала двигался за спинами соперников. Однако на последних 100 метрах дистанции он всех обогнал и стал победителем.
— У меня дома появилось окно между сборами. Да и Ханты-Мансийск относительно недалеко от Омска. Большой успех турнира в том, что он проводится в центре города при поддержке зрителей. Здесь есть промежуточные финиши, многие спринтеры на них выхлестываются, хотя нужно просто сохранить силы на последний рывок, — поделился впечатлениями Евгений Дементьев.
Второе место в соревнованиях занял Иван Якимушкин из Тюмени, третье — Рифат Сафиуллин из Татарстана. Лучшим среди омичей стал Евгений Шелуха, занявший седьмое место.
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