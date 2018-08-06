В августе на лыжах. Ямальская спортсменка отличилась на турнире в Ижевске

Ямальская спортсменка Валерия Асташкина завоевала бронзовую награду на шестых открытых соревнованиях по лыжероллерному спорту на призы заслуженного мастера спорта России Максима Вылегжанина . Состязания прошли в спортивно-оздоровительном лыжном комплексе имени Галины Кулаковой в Ижевске. Как сообщили в Пуровской районной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Авангард», которую и представляла лыжница, Валерия Асташкина заняла третье место на дистанции 5 км. Занимается спортсменка под руководством тренера-преподавателя первой квалификационной категории по лыжным гонкам Павла Халявина.