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В августе на лыжах. Ямальская спортсменка отличилась на турнире в Ижевске
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В августе на лыжах. Ямальская спортсменка отличилась на турнире в Ижевске 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальская спортсменка Валерия Асташкина завоевала бронзовую награду на шестых открытых соревнованиях по лыжероллерному спорту на призы заслуженного мастера спорта России Максима Вылегжанина. Состязания прошли в спортивно-оздоровительном лыжном комплексе имени Галины Кулаковой в Ижевске.
Как сообщили в Пуровской районной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Авангард», которую и представляла лыжница, Валерия Асташкина заняла третье место на дистанции 5 км. Занимается спортсменка под руководством тренера-преподавателя первой квалификационной категории по лыжным гонкам Павла Халявина.
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