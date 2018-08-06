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Четыре российских клуба сыграют на Кубке мира по хоккею с мячом
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Четыре российских клуба сыграют на Кубке мира по хоккею с мячом 

ТАСС 6 часов назад
ТАСС, 6 августа. Хабаровский «СКА-Нефтяник», красноярский «Енисей», «Байкал-Энергия» из Иркутска и нижегородский «Старт» примут участие в Кубке мира, который пройдет в шведском городе Сандвикен. Об этом сообщает пресс— служба Федерации хоккея с мячом России.
В прошлом розыгрыше Кубка мира от России принимали участие три команды.
Первый турнир с участием сильнейших клубов прошел в Швеции в 1974 году, в 1980 году он получил статус Кубка мира. В прошлом году победителем турнира стал шведский «Сандвикен». «Енисей» четыре раза выигрывал Кубок мира.
Турнир пройдет с 11 по 14 октября.
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