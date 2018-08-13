Ростовские велогонщицы взяли «бронзу» Спартакиады молодежи России

Ростовские спортсменки Анна Байдак, Кристина Иванишко, Виктория Левченко и Кристина Посконина взяли «бронзу» IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по велоспорту на треке.

Согласно информации из официальных источников, на состоявшихся на Тульском велотреке соревнованиях ростовчанки заняли третье место в командной гонке преследования.

Всего за победу в Туле бюоролись более 200 спортсменов России.

Напомним, в июне в Майкопе ростовчанки завоевали «бронзу» Спартакиады молодежи России в командной гонке на 25 км по шоссе.