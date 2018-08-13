Ещё
Ростовские велогонщицы взяли «бронзу» Спартакиады молодежи России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ростовские велогонщицы взяли «бронзу» Спартакиады молодежи России 

АиФ Ростов 59 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Ростовские спортсменки Анна Байдак, Кристина Иванишко, Виктория Левченко и Кристина Посконина взяли «бронзу» IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по велоспорту на треке.
Согласно информации из официальных источников, на состоявшихся на Тульском велотреке соревнованиях ростовчанки заняли третье место в командной гонке преследования.
Всего за победу в Туле бюоролись более 200 спортсменов России.
Напомним, в июне в Майкопе ростовчанки завоевали «бронзу» Спартакиады молодежи России в командной гонке на 25 км по шоссе.
АиФ Ростов: последние новости
Ростовские гимнасты взяли «золото» чемпионата Европы в составе сборной РФ Комментатор Василий Уткин похвалил «Ростов», проигравший «Крыльям Советов» Чемпионка мира по гандболу умерла в Ростове-на-Дону
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Дзюбы23
В России замахнулись на новую Олимпиаду149
Проклятый матч: судья рванул с поля быстрее футболистов4
Убийство чемпиона по ММА попало на видео
Жаркое лето «горячих» спортсменок
Видео
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Решена судьба Дзюбы
Футбол
01:12
Футболист повздорил с одноклубником и пожалел
Футбол
00:39
Шарапову не пустили на турнир в США
Теннис
00:46
«Безумный» гол африканца сочли лучшим в году
Футбол
05:24
Россию лишают шансов на медали Олимпиады
Хоккей Статьи
04:09
Без шансов на спасение: медуза убила юную звезду
Летние виды спорта Статьи
01:03
Украинская бегунья довела соперницу до финиша
Летние виды спорта
00:36
Скандал из-за фото: почему россиянина лишили золота
Легкая атлетика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение