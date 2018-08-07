Голодец: Универсиада в Красноярске даст импульс для развития зимних видов спорта в России

КРАСНОЯРСК. 7 августа. / ТАСС /. Всемирная зимняя универсиада в Красноярске даст новый импульс для развития зимних видов спорта в России. Об этом журналистам во вторник сообщила вице-премьер российского правительства Ольга Голодец.

"В рамках Универсиады строятся уникальные объекты, равных которым нет в нашей стране, это прежде всего, для таких видов спорта как сноуборд, фристайл, могул. Расширяется база для зимних видов спорта, традиционно сильных для Красноярского края и Сибири: биатлон, лыжные гонки. Очень большое внимание уделено хоккею, хоккею с мячом, фигурному катанию. Фактически это будет новый импульс развития зимних видов спорта в нашей стране", — сказала Голодец.

Побывав на объектах Универсиады, вице-премьер отметила, что «все объекты строятся в графике, часть объектов находится в высокой степени готовности, где-то уже идут соревнования, где-то проходят тестовые, пробные матчи».

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет 2-12 марта 2019 года. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. По предварительным прогнозам, в Играх примут участие 3 050 спортсменов из более чем 50 стран мира, организаторы ожидают более 200 тыс. гостей.