Вице-премьер Ольга Голодец начала рабочую поездку по Кемеровской области

С рабочей поездкой в Кемеровскую область приехала вице-премьер Ольга Голодец

По сообщению пресс-службы обладминистрации, заместитель председателя правительства начала свой визит в Кузбасс с поездки в Новокузнецк. Там Ольгу Голодец встретили врио губернатора Сергей Цивилев , и.о. заместителя губернатора Елена Пахомова , начальник департамента культуры и национальной политики Лариса Зауэрвайн, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов , а также представители творческой общественности.

Ольга Голодец посетила один из старейших в Кузбассе театров — Новокузнецкий драматический театр, а также музей театра. Кузбасские власти вместе с вице-премьером обсудили проекты Стратегии-2035, касающиеся Сибирского кластера искусств.

Позже вице-премьер посетила музей-заповедник «Кузнецкая крепость», который является памятником архитектуры и искусства федерального значения. К 400-летию Новокузнецка полубастион крепости реконструировали: усилили стены, отремонтировали помещения. Ольга Голодец осмотрела орудия, обмундирование солдат и прочие предметы, найденные на месте раскопок.