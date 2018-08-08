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Вице-премьер Ольга Голодец начала рабочую поездку по Кемеровской области
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Вице-премьер Ольга Голодец начала рабочую поездку по Кемеровской области 

АиФ Кузбасс 5 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
С рабочей поездкой в Кемеровскую область приехала вице-премьер Ольга Голодец.
По сообщению пресс-службы обладминистрации, заместитель председателя правительства начала свой визит в Кузбасс с поездки в Новокузнецк. Там Ольгу Голодец встретили врио губернатора Сергей Цивилев, и.о. заместителя губернатора Елена Пахомова, начальник департамента культуры и национальной политики Лариса Зауэрвайн, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, а также представители творческой общественности.
Ольга Голодец посетила один из старейших в Кузбассе театров — Новокузнецкий драматический театр, а также музей театра. Кузбасские власти вместе с вице-премьером обсудили проекты Стратегии-2035, касающиеся Сибирского кластера искусств.
Позже вице-премьер посетила музей-заповедник «Кузнецкая крепость», который является памятником архитектуры и искусства федерального значения. К 400-летию Новокузнецка полубастион крепости реконструировали: усилили стены, отремонтировали помещения. Ольга Голодец осмотрела орудия, обмундирование солдат и прочие предметы, найденные на месте раскопок.
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