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В Кремле вручили награды за подготовку спортсменов, выступавших на ОИ-2018
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В Кремле вручили награды за подготовку спортсменов, выступавших на ОИ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Помощник президента России Игорь Левитин наградил тренеров, врачей и членов благотворительных организаций за успешную подготовку спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
"Игры для нашей страны были непростыми. Мы с вами хорошо помним отстранение Олимпийского комитета России и особый порядок допуска наших спортсменов к соревнованиям. Несмотря на эти сложности, наши спортсмены при вашем активном участии достойно выдержали спортивные и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания. Подарили настоящий праздник любителям спорта. Безусловно, огромная заслуга принадлежит вам — наставникам, специалистам, всем тем, кто трудился на общий результат", — подчеркнул Левитин.
Среди награжденных орденами Дружбы были тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко, тренер сборной по фигурному катанию Сергей Дудаков, тренеры хоккейной сборной Юрий Жданов и Игорь Никитин. Медали ордена «За заслуги перед отечеством» вручены старшему тренеру по лыжным гонкам Евгению Ванюкову, главному тренеру по фристайлу Александру Долгову, главному врачу хоккейного клуба СКА Егору Козлову, старшему тренеру сборной по бобслею Анатолию Челышеву.
Всего были награждены 37 человек.
Ранее сообщалось, что вице-президент FISU доволен подготовкой Красноярска к Универсиаде.
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