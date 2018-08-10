В Кремле вручили награды за подготовку спортсменов, выступавших на ОИ-2018

Помощник президента России Игорь Левитин наградил тренеров, врачей и членов благотворительных организаций за успешную подготовку спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает ТАСС

"Игры для нашей страны были непростыми. Мы с вами хорошо помним отстранение Олимпийского комитета России и особый порядок допуска наших спортсменов к соревнованиям. Несмотря на эти сложности, наши спортсмены при вашем активном участии достойно выдержали спортивные и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания. Подарили настоящий праздник любителям спорта. Безусловно, огромная заслуга принадлежит вам — наставникам, специалистам, всем тем, кто трудился на общий результат", — подчеркнул Левитин.

Всего были награждены 37 человек.

Ранее сообщалось, что вице-президент FISU доволен подготовкой Красноярска к Универсиаде.