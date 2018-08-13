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Шаповалов поднялся на третью строчку чемпионской гонки U21, Рублёв — 6-й
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Шаповалов поднялся на третью строчку чемпионской гонки U21, Рублёв — 6-й 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Российский теннисист Андрей Рублёв остался на шестой строчке чемпионской гонки U21. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе U21» в Милане. Канадец Денис Шаповалов поднялся на третью строчку, опередив австралийца Алекса де Минора.
Чемпионская гонка U21. 13 августа
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4265.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1772.
3 (4). Денис Шаповалов (Канада) — 1045
4 (3). Алекс де Минор (Австралия) — 1013
5 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 975.
6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 675.
7 (7). Тейлор Фритц (США) — 648.
8 (8). Хауме Мунар (Испания) — 576.
9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 372.
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 370.
На турнире серии Мастерс в Торонто Рублёв завершил выступление на стадии первого круга, уступив соотечественнику Евгению Донскому.
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