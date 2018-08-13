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Еще одна россиянка дисквалифицирована за допинг
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Российская лыжница дисквалифицирована на два года за допинг 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская лыжница Полина Ковалева получила дисквалификацию за употребление допинга, сообщает "Советский спорт".
Как говорится в сообщении на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА), спортсменка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и отстранена от профессиональной деятельности на два года.
"Федерация лыжных гонок России на основании и во исполнение решения РАА "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать спортсменку Ковалеву Полину на два года за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил", — гласит сообщение организации.
25-летняя Ковалева выступает за национальную команду с 2015 года. Она является многократным призером чемпионата России.
Ранее сообщалось, что СAS оставил в силе дисквалификацию обвиненной в допинге российской бегуньи.
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