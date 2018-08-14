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Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин
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Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Губернатор Евгений Куйвашев 14 августа подписал распоряжение о подготовке и проведении в Свердловской области этапов международных соревнований «Кубок мира FIS» по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Соревнования пройдут на трамплинном комплексе горы Долгой в Нижнем Тагиле 1-2 декабря 2018 года.
Согласно распоряжению главы региона, в ближайшее время будет создан организационный комитет по подготовке к событию. Сами соревнования должны пройти на высоком организационном уровне и быть обеспечены всеми мерами безопасности и комфортными условиями для участников и зрителей.
Нижний Тагил уже трижды принимал мужские этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Для участия в соревнованиях традиционно съезжаются лучшие летающие лыжники мира — олимпийские чемпионы, чемпионы мира, обладатели Кубка мира.
Напомним, в сезоне 2018-2019 годов нижнетагильские трамплины примут сразу четыре престижных международных старта: 1-2 декабря 2018 года — этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин (индивидуальные соревнования на трамплине К120 — HS134), 8-10 марта 2019 года — финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин (все три дня — прыжок с трамплина К100 — HS111 + гонка Гундерсена на 5 км), 8-10 марта 2019 года — финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин (первые два дня — прыжок с трамплина К90 — HS100 + гонка Гундерсена на 10 км, заключительный день — два прыжка с трамплина К90 — HS100 + гонка Гундерсена на 15 км), 16-17 марта 2019 года — финальный тур Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин «Синяя птица», предпоследний этап (индивидуальные соревнования на трамплине К90 — HS100).
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