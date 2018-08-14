Стала известна дата проведения на Урале Кубка мира по прыжкам с трамплина

В Нижнем Тагиле в очередной раз пройдет Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Распоряжение о подготовке к соревнованиям уже подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев . О том, когда в этом году можно будет насладиться спортивным событием, сообщает во вторник, 14 августа, «АиФ-Урал»

«Кубок мира FIS» по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин пройдет на территории трамплинного комплекса горы Долгая в Нижнем Тагиле Мероприятие состоится 1 и 2 декабря. Согласно распоряжению, подписанному Евгением Куйвашевым, в скором времени должен быть создан оргкомитет, который займется подготовкой к спортивному событию. «Сами соревнования должны пройти на высоком организационном уровне и быть обеспечены всеми мерами безопасности и комфортными условиями для участников и зрителей», — отмечают в департаменте информационной политики региона.

Отметим, до этого Нижний Тагил уже три раза принимал мужские этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Сезон 2018 — 2019 годов богат на подобные мероприятия. В Нижнем Тагиле пройдет еще несколько крупных международных соревнований. Так, 8-10 марта 2019 года состоится финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин и мужчин, а 16-17 марта — финальный тур Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин «Синяя птица».