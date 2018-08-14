Ещё
Стала известна дата проведения на Урале Кубка мира по прыжкам с трамплина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Известная российская фигуристка попала в аварию
Известная российская фигуристка попала в аварию

Стала известна дата проведения на Урале Кубка мира по прыжкам с трамплина 

АиФ Урал 5 часов назад
Фото: АиФ Урал
В Нижнем Тагиле в очередной раз пройдет Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Распоряжение о подготовке к соревнованиям уже подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. О том, когда в этом году можно будет насладиться спортивным событием, сообщает во вторник, 14 августа, «АиФ-Урал».
«Кубок мира FIS» по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин пройдет на территории трамплинного комплекса горы Долгая в Нижнем Тагиле Мероприятие состоится 1 и 2 декабря. Согласно распоряжению, подписанному Евгением Куйвашевым, в скором времени должен быть создан оргкомитет, который займется подготовкой к спортивному событию. «Сами соревнования должны пройти на высоком организационном уровне и быть обеспечены всеми мерами безопасности и комфортными условиями для участников и зрителей», — отмечают в департаменте информационной политики региона.
Отметим, до этого Нижний Тагил уже три раза принимал мужские этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Сезон 2018 — 2019 годов богат на подобные мероприятия. В Нижнем Тагиле пройдет еще несколько крупных международных соревнований. Так, 8-10 марта 2019 года состоится финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин и мужчин, а 16-17 марта — финальный тур Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин «Синяя птица».
АиФ Урал: последние новости
Антон Шипулин отрекся от политики и оставил под вопросом спортивную карьеру Биатлонист Антон Шипулин продолжит спортивную карьеру Мэрия Екатеринбурга объяснила покраску набережной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия организует еще один чемпионат мира182
Медведева опять предала Россию330
«Ливерпуль» сдал Салаха полиции
Легенду «Спартака» госпитализировали в тяжелом состоянии1
Англичане «кинули» Дзюбу18
Видео
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
01:17
«Ливерпуль» сдал Салаха полиции
Футбол
00:44
Решена судьба Дзюбы
Футбол
01:12
Футболист повздорил с одноклубником и пожалел
Футбол
00:39
Шарапову не пустили на турнир в США
Теннис
00:46
«Безумный» гол африканца сочли лучшим в году
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение