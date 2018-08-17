Яхтсмены со всей страны борются за кубок имени Р. Е. Алексеева на Горьковском море

В первый день регаты, 11 августа, яхтсмены спускали свои лодки на воду и готовили их к гонкам. На следующий день стартовала первая гонка регаты на дистанцию 15,6 морских мили — чуть меньше 29 километров. О ней мы уже рассказывали в предыдущем репортаже.

Вторая гонка регаты «Кубок Р. Е. Алексеева» финишировала в акватории поселка Сокольское поздним вечером 13 августа. Свежий ветер помог участникам пройти всю дистанцию всего за 12 часов. При этом для разных стартовых групп были предусмотрены различные дистанции, учитывая ходовые характеристики и среднюю скорость. Благодаря этому яхты не растягивались по дистанции и финишировали довольно кучно.

В группе Open800 первой пришла яхта «Глобус» (Санкт-Петербург). В группе «Четвертьтонник» лидером стала яхта «Реал» (Нижний Новгород). В зачетной группе ORC первой финишировала яхта «EK Marine» (Нижний Новгород).

14 августа яхтсменов ждал день отдыха после напряженной маршрутной гонки. Вечером в кафе «Акватория» прошел музыкальный вечер, где яхтсмены исполняли под гитару любимые песни.

15 августа близ Сокольского прошли 4 короткие гонки. Жители поселка наблюдали за ходом соревнования с набережной и смотровой площадки.

Первая гонка оказалась довольно динамичной, но потом ветер начал стихать. Из-за слабого ветра старт второй гонки был дан только для групп Open800 и «Четвертьтонник». Ветер продолжал слабеть: пришлось отменить гонку для четвертьтонников и сократить дистанцию для Open800.

Вскоре погода изменилась, поэтому третья и четвертая гонки прошли в отличных ветровых условиях.

Утром 16 августа на траверзе поселка Сокольское стартовала седьмая гонка регаты. Это длинная маршрутная гонка с финишем в районе яхт-клуба «Белая речка» (Городецкий район). Свежий ветер и легкое волнение добавили гонке остроты. Несколько яхт сошли с дистанции из-за поломок и отправились в порт.

По результатам шести гонок в группе Open800 лидирует яхта «Глобус» (Санкт-Петербург) под руководством капитана Андрея Никандрова, в группе «Четвертьтонник» — яхта «Миг» (Нижний Новгород) с капитаном Андреем Хайдуковым, в группе ORC лидирует яхта «Erg» (Москва) — капитан Александр Курилович.