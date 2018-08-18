Ещё
Тищенко и Малькова стали серебряными призёрами ЧМ по велотреку среди юниоров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тищенко и Малькова стали серебряными призёрами ЧМ по велотреку среди юниоров 

Чемпионат.com 19 часов назад
Россиянки выиграли ещё две серебряные медали на юниорском первенстве мира по велоспорту на треке, которое продолжается в Эйгле (Швейцария). В гите на 500 м серебро завоевала россиянка Яна Тищенко. Победу одержала немка Леа Софи Фридрих, бронза у её соотечественницы Алессы-Катрионы Пропстер.
В индивидуальной гонке преследования второй стала Дарья Малькова, уступившая в финале итальянке Виттории Гуаццини. Бронзу, одержав победу в малом финале, выиграла Софи Эдвардс из Австралии.
Велотрек. Чемпионат мира среди юниоров. Эйгл, Швейцария Юниорки. Гит на 500 м  1. Леа Софи Фридрих (Германия) — 34,045. 2. Яна Тыщенко (Россия) — 34,645. 3. Алесса-Катриона Пропстер (Германия) — 35,123… 5. Ксения Андреева (Россия) — 35,422.
Индивидуальная гонка преследования, 2 км  1. Виттория Гуаццини (Италия). 2. Дарья Малькова (Россия). 3. Софи Эдвардс (Австралия).
Чемпионат.com: последние новости
Триатлонисты Иден и Шпириг выиграли этап Кубка мира в Швейцарии Солдатова выиграла серебро в многоборье на этапе Кубка Мирового вызова в Минске Россия выиграла серебро Кубка Мирового вызова в многоборье групп
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кровавый бой: американец отправил Емельяненко в больницу20
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ226
Российская фигуристка обескуражила интимными фото47
На глазах Кадырова: американец послал Емельяненко в больницу44
Дебют в «Ювентусе»: Роналду едва не убил вратаря3
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
00:48
«Так я зарабатываю на хлеб»: Емельяненко отправили в больницу
MMA Статьи
03:12
Российская фигуристка обескуражила интимными фото
Фигурное катание
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение