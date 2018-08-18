Тищенко и Малькова стали серебряными призёрами ЧМ по велотреку среди юниоров

Россиянки выиграли ещё две серебряные медали на юниорском первенстве мира по велоспорту на треке, которое продолжается в Эйгле (Швейцария). В гите на 500 м серебро завоевала россиянка Яна Тищенко. Победу одержала немка Леа Софи Фридрих, бронза у её соотечественницы Алессы-Катрионы Пропстер.

В индивидуальной гонке преследования второй стала Дарья Малькова, уступившая в финале итальянке Виттории Гуаццини. Бронзу, одержав победу в малом финале, выиграла Софи Эдвардс из Австралии.

Велотрек. Чемпионат мира среди юниоров. Эйгл, Швейцария Юниорки. Гит на 500 м 1. Леа Софи Фридрих (Германия) — 34,045. 2. Яна Тыщенко (Россия) — 34,645. 3. Алесса-Катриона Пропстер (Германия) — 35,123… 5. Ксения Андреева (Россия) — 35,422.

Индивидуальная гонка преследования, 2 км 1. Виттория Гуаццини (Италия). 2. Дарья Малькова (Россия). 3. Софи Эдвардс (Австралия).