Солдатова и Селезнева победили на этапе КМ по художественной гимнастике

В отдельных видах гимнастки из России завоевали четыре медали. В активе Солдатовой золото в упражнениях с лентой, а также две серебряные награды — в упражнениях с обручем и булавами. Селезнева стала первой в упражнениях с мячом.

В групповых упражнениях в многоборье сборная России заняла второе место. Спортсменки показали результат 43,850 балла. Первыми стали представительницы Италии (44,300), третье место заняли японки (40,800).

Следующий этап Кубка мира пройдет в Казани с 23 по 26 августа.