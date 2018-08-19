Ещё
Солдатова и Селезнева победили на этапе КМ по художественной гимнастике
Далее:
Читайте также:
Ещё

Солдатова и Селезнева победили на этапе КМ по художественной гимнастике 

Газета.Ru 11 часов назад
Российские спортсменки Анастасия Солдатова и Екатерина Селезнева одержали победу на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходил в Минске, сообщает ТАСС.
В отдельных видах гимнастки из России завоевали четыре медали. В активе Солдатовой золото в упражнениях с лентой, а также две серебряные награды — в упражнениях с обручем и булавами. Селезнева стала первой в упражнениях с мячом.
В групповых упражнениях в многоборье сборная России заняла второе место. Спортсменки показали результат 43,850 балла. Первыми стали представительницы Италии (44,300), третье место заняли японки (40,800).
Следующий этап Кубка мира пройдет в Казани с 23 по 26 августа.
Ранее российский гимнаст Артур Далалоян завоевал золото в упражнении на параллельных брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.
Газета.Ru: последние новости
Российская лыжница дисквалифицирована на два года за допинг Семин рассказал о проблемах Смолова в "Локомотиве" Усманов заявил о готовности и дальше инвестировать в европейский футбол
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минспорта будет изымать имущество за допинг10
Дзюба поставил Лукашенко на место111
Российская фигуристка обескуражила интимными фото49
«А зад**ца певицы не мешала?»: жесткий ответ украинцу183
«Зенит» вернул себе лидерство в РПЛ4
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
00:48
«Так я зарабатываю на хлеб»: Емельяненко отправили в больницу
MMA Статьи
03:12
Российская фигуристка обескуражила интимными фото
Фигурное катание
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение