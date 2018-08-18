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Солдатова завоевала серебро этапа КМ по художественной гимнастике
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Солдатова завоевала серебро этапа КМ по художественной гимнастике 

Газета.Ru 52 минуты назад
Россиянка Александра Солдатова заняла второе место в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Минске, сообщает ТАСС.
Россиянка показала результат 77,650 балла. Первое место заняла представительница Израиля Линой Ашрам (77,800), а бронза досталась спортсменке из Белоруссии Екатерине Галкиной (73,950).
Этап Кубка мира в Минске завершится 19 августа.
Ранее сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали чемпионата Европы в командных соревнованиях.
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