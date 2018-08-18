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Афремова: хочу попасть в топ-3 в зачете Кубка мира по ВМХ
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Афремова: хочу попасть в топ-3 в зачете Кубка мира по ВМХ 

Р-Спорт 38 минут назад
Российская велогонщица Наталья Афремова заявила, что настроена побороться за место в тройке общего зачета Кубка мира по ВМХ по итогам сезона.
Афремова в субботу победила на чемпионате России в гонке «классик» в велоспорте-ВМХ.
"После чемпионата Европы успела отдохнуть, потренироваться на трассе перед чемпионатом России, собраться с мыслями и силами. Впереди в сезоне у нас еще много стартов. Два этапа Кубка России в Омске, международные соревнования в Омске, потом еще, возможно, выступим в Китае и два этапа Кубка мира в Аргентине. Я иду там пятой в (общем) зачете, хочу попасть в топ-3", — сказала Афремова РИА Новости.
Заключительный этап Кубка мира по велоспорту-ВМХ в суперкроссе пройдет в аргентинском Сантьяго-дель-Эстеро 29-30 сентября.
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