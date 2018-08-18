Двоеборка Надымова выиграла гонку Гундерсена на этапе Гран-при в Германии

Россиянка Стефания Надымова выиграла первый женский старт первого этапа Гран-при по лыжному двоеборью, который проходил в Обервизентале (Германия). Надымова одержала победу в гонке Гундерсена (К-95 + 4,5 км). Второе место заняла американка Тара Герати-Моатс. Бронзовым призёром стала немка Дженни Новак.

Россиянки Анастасия Гончарова и Светлана Гладикова заняли шестое и восьмое места.

Лыжное двоеборье. Гран-при. Первый этап. Обервизенталь, Германия Женщины. Гонка Гундерсена. К-95 + 4,5 км 1 (1-я после прыжков на лыжах). Стефания Надымова (Россия) — 12.21,4. 2 (4). Тара Герати-Моатс (США) — отставание 3,0. 3 (3). Дженни Новак (Германия) — + 50,3… 6 (10). Анастасия Гончарова (Россия) — + 2.57,5… 8 (9). Светлана Гладикова (Россия) — + 3.51,6.