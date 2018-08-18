Ещё
Двоеборка Надымова выиграла гонку Гундерсена на этапе Гран-при в Германии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двоеборка Надымова выиграла гонку Гундерсена на этапе Гран-при в Германии 

Чемпионат.com 18 часов назад
Россиянка Стефания Надымова выиграла первый женский старт первого этапа Гран-при по лыжному двоеборью, который проходил в Обервизентале (Германия). Надымова одержала победу в гонке Гундерсена (К-95 + 4,5 км). Второе место заняла американка Тара Герати-Моатс. Бронзовым призёром стала немка Дженни Новак.
Россиянки Анастасия Гончарова и Светлана Гладикова заняли шестое и восьмое места.
Лыжное двоеборье. Гран-при. Первый этап. Обервизенталь, Германия Женщины. Гонка Гундерсена. К-95 + 4,5 км  1 (1-я после прыжков на лыжах). Стефания Надымова (Россия) — 12.21,4. 2 (4). Тара Герати-Моатс (США) — отставание 3,0. 3 (3). Дженни Новак (Германия) — + 50,3… 6 (10). Анастасия Гончарова (Россия) — + 2.57,5… 8 (9). Светлана Гладикова (Россия) — + 3.51,6.
Чемпионат.com: последние новости
Триатлонисты Иден и Шпириг выиграли этап Кубка мира в Швейцарии Солдатова выиграла серебро в многоборье на этапе Кубка Мирового вызова в Минске Россия выиграла серебро Кубка Мирового вызова в многоборье групп
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кровавый бой: американец отправил Емельяненко в больницу20
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ226
Российская фигуристка обескуражила интимными фото47
На глазах Кадырова: американец послал Емельяненко в больницу44
Дебют в «Ювентусе»: Роналду едва не убил вратаря3
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
00:48
«Так я зарабатываю на хлеб»: Емельяненко отправили в больницу
MMA Статьи
03:12
Российская фигуристка обескуражила интимными фото
Фигурное катание
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение