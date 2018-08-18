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Россия выиграла серебро Кубка Мирового вызова в многоборье групп
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Россия выиграла серебро Кубка Мирового вызова в многоборье групп 

Чемпионат.com 16 часов назад
Сборная России стала серебряным призёром этапа Кубка Мирового вызова по художественной гимнастике, который проходит в Минске, в многоборье среди групп. Россиянки Анастасия Татарева, Мария Толкачёва, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова ровно 1 балл уступили сборной Италии в упражнении с пятью обручами, но выиграли у соперниц упражнение с тремя мячами и двумя скакалками.
Победу в многоборье одержали итальянские гимнастки, бронзовыми призёрами стали японки.
Напомним, что в личном многоборье серебряным призёром соревнований стала россиянка Александра Солдатова.
Художественная гимнастика. Кубок Мирового вызова. Минск, Беларусь Многоборье групп
1. Италия — 44,30. 2. Россия — 43,85. 3. Япония — 40,80.
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