Россия выиграла серебро Кубка Мирового вызова в многоборье групп 

Сборная России стала серебряным призёром этапа Кубка Мирового вызова по художественной гимнастике, который проходит в Минске, в многоборье среди групп. Россиянки Анастасия Татарева, Мария Толкачёва, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова ровно 1 балл уступили сборной Италии в упражнении с пятью обручами, но выиграли у соперниц упражнение с тремя мячами и двумя скакалками.
Победу в многоборье одержали итальянские гимнастки, бронзовыми призёрами стали японки.
Напомним, что в личном многоборье серебряным призёром соревнований стала россиянка Александра Солдатова.
Художественная гимнастика. Кубок Мирового вызова. Минск, Беларусь Многоборье групп
1. Италия — 44,30. 2. Россия — 43,85. 3. Япония — 40,80.