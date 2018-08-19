Ефимова, Чупков, Пригода, Морозов и Рылов могут быть освобождены от отбора на чемпионат мира

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик отметил, что некоторые спортсмены будут освобождены от отбора на чемпионат мира. По его словам, им позволят выступить на этапе Кубка мира в Токио вместо чемпионата России в Казани, который пройдет с 7 по 12 ноября.