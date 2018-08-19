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Ефимова, Чупков, Пригода, Морозов и Рылов могут быть освобождены от отбора на чемпионат мира
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Ефимова, Чупков, Пригода, Морозов и Рылов могут быть освобождены от отбора на чемпионат мира 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик отметил, что некоторые спортсмены будут освобождены от отбора на чемпионат мира. По его словам, им позволят выступить на этапе Кубка мира в Токио вместо чемпионата России в Казани, который пройдет с 7 по 12 ноября.
— У нас есть спортсмены, получившие приглашения от FINA на этапы Кубка мира, — Ефимова, Чупков, Пригода, Морозов, Рылов, — цитирует РИА Новости Чепика. — В случае их участия в этапе Кубка мира в этот период времени мы будем освобождать их и будем учитывать их результаты там как квалификационные. Это мы говорим сейчас о спортсменах, которые имеют специальное приглашение на этапы Кубка мира от организаторов.
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