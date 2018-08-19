Отбор в сборную России по бобслею и скелетону на первые этапы КМ пройдет на Кубке страны

МОСКВА, 19 августа. / ТАСС /. Состав сборной России по бобслею и скелетону на первые этапы Кубка мира, Интеркубка и Кубка Европы будет сформирован по итогам Кубка России, который пройдет в Сочи в конце октября. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

"Состав сборной России по бобслею и скелетону на первые этапы Кубка мира, Интеркубка и Кубка Европы будет сформирован по итогам Кубка страны, который пройдет на трассе в Сочи с 21 по 27 октября", — сказал Чабан.

Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет в латвийской Сигулде с 7 по 9 декабря. Местом проведения стартовых этапов Интерконтинентального кубка и Кубка Европы (где выступят резервисты и молодежь), был выбран австрийский Иглс, соревнования пройдут в середине ноября.

Как сообщил главный тренер, в конце августа в Парамонове пройдут Всероссийские соревнования по боб— стартам и скелетон-стартам, однако в этом году в них примут участие в основном молодые спортсмены. Ведущие бобслеисты и скелетонисты будут в это время готовиться к сезону у себя в регионах и встретятся друг с другом только в начале сентября на общефизическом сборе на сочинской базе «Юг Спорт». На лед олимпийской санно-бобслейной трассы в Сочи сборная по скелетону выйдет 5 октября, бобслеисты — 10 октября.

Главным стартом сезона станет чемпионат мира, который пройдет с 1 по 10 марта 2019 года в канадском Уистлере. Место проведения чемпионата Европы — 2019 пока не определено.