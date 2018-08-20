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Паравелогонщики из Удмуртии завоевали «золото» на Кубке мира
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Паравелогонщики из Удмуртии завоевали «золото» на Кубке мира 

ИА «Сусанин» 5 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Два паравелогонщика из Удмуртии стали победителями на Кубке мира. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, финал соревнований прошёл в канадском городе Байс-Кото.
Всего на соревнованиях принимали участие около 220 спортсменов из 18 стран. Россию представляли четыре велогонщика: Арслан Гильмутдинов (Удмуртия) — класс МС2, Светлана Мошкович (Москва) — WH4, Сергей Пудов (Удмуртия) — МС4, Анна Тихонова (Новгородская область) — WC4.
Арслан Гильмутдинов и Сергей Пудов возглавляли промежуточный зачет Кубка мира в своих классах и по завершению трёх этапов Кубка мира они подтвердили свои результаты и стали победителями Кубка Мира по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата — 2018.
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