Паравелогонщики из Удмуртии завоевали «золото» на Кубке мира

Ижевск. Удмуртия. Два паравелогонщика из Удмуртии стали победителями на Кубке мира. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, финал соревнований прошёл в канадском городе Байс-Кото.

Арслан Гильмутдинов и Сергей Пудов возглавляли промежуточный зачет Кубка мира в своих классах и по завершению трёх этапов Кубка мира они подтвердили свои результаты и стали победителями Кубка Мира по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата — 2018.