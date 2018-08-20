Хуркач занял 9-ю строчку в чемпионской гонке U21, Рублёв — 6-й

Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.