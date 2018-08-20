Польский теннисист Хуберт Хуркач поднялся на девятую строчку в чемпионской гонке U21. Россиянин Андрей Рублёв сохранил за собой шестую позицию.
Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 20 августа 1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4275. 2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1782. 3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 1135. 4 (4). Алекс де Минор (Австралия) — 1025. 5 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 975. 6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 685. 7 (7). Тейлор Фритц (США) — 658. 8 (8). Хауме Мунар (Испания) — 576. 9 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 405. 10 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 372.