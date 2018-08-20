В Белгородской области прошел Открытый чемпионат по велосипедному спорту на шоссе

С 17 по 19 августа в Белгородской области проходил Открытый чемпионат Белгородской области по велосипедному спорту на шоссе «Тур Белогорья».

В шоссейной гонке зарегистрировалось 70 велолюбителей, причем 67 из них это мужчины и только трое женщин.

Соревнования проводились в дисциплинах: Индивидуальная гонка с раздельного старта на 20 км, групповая гонка на 48 км, групповая гонка на 104 км. Также был зачет по сумме трех дней соревнований.

В абсолютном зачете среди всех возрастных категорий по сумме трех дней победил Разлуцкий Дмитрий (Москва), второе место Лазарев Сергей (Белгород), третье место Алексеев Павел (Одинцово).

Организаторами соревнований выступили управление физической культуры и спорта Белгородской области и Федерация велосипедного спорта Белгородской области.

Финишный протокол индивидуальной гонки. Абсолют

Финишный протокол индивидуальной гонки

Результаты второго дня соревнований

Абсолют за два дня