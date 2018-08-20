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Выборгские лыжники уверено прошли IV этап Кубка России по лыжероллерам
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Выборгские лыжники уверено прошли IV этап Кубка России по лыжероллерам 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
3–5 августа 2018 года в городе Пестово Новгородской области прошёл IV этап Кубка России по лыжероллерам.
Соревнования проходили на трех дистанциях (10 и 15 километров и 150 метров). Спортсмены из Выборга смогли увезти домой медали всех достоинств.
Выборжцам удалось занять весь пьедестал по итогу 10-километровой гонки свободным стилем: Анатолий Вахрушев — золото, серебряную медаль увез Андрей Плужников, а замкнул тройку сильнейших на дистанции Дмитрий Нагаев.
До этого спортсмены приняли участие в Первенстве России в городе Сарове, где в составе сборной Ленобласти Андрей Плужников, Дмитрий Нагаев и Анатолий Вахрушев заняли первое командное место в эстафете 3/6 км.
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