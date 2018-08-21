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26 августа «VyborgTRI» соберет спортсменов и любителей в Выборге
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26 августа «VyborgTRI» соберет спортсменов и любителей в Выборге 

Ivyborg.ru 14 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
26 августа в Выборге состоится серия стартов по триатлону «VyborgTRI» на «полужелезной» дистанции.
Как обычно соревнования пройдут в три стандартных этапа: плавание (1,9 км), велогонки (90 км) и бег (21,1 км), а также на дистанции спринт: плавание (750 м), велогонки (20 км) и бег (5 км). Для тех кто хочет попробовать свои силы только в плавание, будут организованы заплывы вокруг Выборгского Замка на дистанции 1,9 км и 3,8 км.
В Выборгском замке будут находится стартовый городок и финишная зона, а транзитная зона расположится на Крепостном мосту. Старт соревнований состоится в 9 утра от замка, спортсмены на дистанцию спринт выйдут в 10 утра там же.
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