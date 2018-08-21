Ещё
Минспорт исключил велогонщицу Забелинскую из числа кандидатов в сборную России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минспорт исключил велогонщицу Забелинскую из числа кандидатов в сборную России 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 21 августа. Трехкратный призер Олимпийских игр по велоспорту на шоссе россиянка Ольга Забелинская исключена из числа кандидатов в национальную сборную после того, как спортсменка перешла в команду Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.
Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) официально утвердил переход Забелинской в сборную Узбекистана.
На Олимпиаде 2012 года в Лондоне спортсменка выиграла две бронзовые медали — в групповой гонке и гонке с раздельным стартом. На Играх в Бразилии она стала второй в гонке с раздельным стартом. Забелинская является единственной представительницей России, которой удалось стать призером в шоссейных велогонках на последних двух Олимпийских играх. Велогонщица в настоящее время выступает за итальянскую профессиональную команду BePink.
ТАСС: последние новости
Солдатова и Селезнева победили на этапе Кубка мира по художественной гимнастике Немец Бишофф стал победителем марафонской велогонки Москва - Владивосток Отбор в сборную России по бобслею и скелетону на первые этапы КМ пройдет на Кубке страны
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый тренер «бросил» Медведеву перед чемпионатом29
Российские спортсмены перебегают в другие страны76
В Европе положили глаз на 18-летнего россиянина27
«Дзюба увёл у меня Сашу»4
«Зачем ты нас предала?» Чего боится Медведева12
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
02:48
В Европе положили глаз на 18-летнего россиянина
Футбол
00:48
«Так я зарабатываю на хлеб»: Емельяненко отправили в больницу
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение