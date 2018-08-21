Минспорт исключил велогонщицу Забелинскую из числа кандидатов в сборную России

ТАСС , 21 августа. Трехкратный призер Олимпийских игр по велоспорту на шоссе россиянка Ольга Забелинская исключена из числа кандидатов в национальную сборную после того, как спортсменка перешла в команду Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) официально утвердил переход Забелинской в сборную Узбекистана.

На Олимпиаде 2012 года в Лондоне спортсменка выиграла две бронзовые медали — в групповой гонке и гонке с раздельным стартом. На Играх в Бразилии она стала второй в гонке с раздельным стартом. Забелинская является единственной представительницей России, которой удалось стать призером в шоссейных велогонках на последних двух Олимпийских играх. Велогонщица в настоящее время выступает за итальянскую профессиональную команду BePink.