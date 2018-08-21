Российские юниоры и юниорки победили в командном спринте на ЧЕ в Швейцарии

Яна Тыщенко. Россияне Данила Бурлаков, Даниил Комков и Иван Гладышев победили в командном спринте на юниорском чемпионате Европы по велоспорту на треке в Эгле (Швейцария). Вторыми стали французы, а третьими поляки. В аналогичной дисциплине среди женщин золото также завоевали представительницы России — Ксения Андреева Анастасия Лукашенко стала бронзовым призёром в скрэтче. Победила итальянка Глория Скарси, а второе место заняла бельгийка Шари Боссюйт. Велоспорт на треке. Чемпионат Европы среди юниоров. Эгль, Швейцария Юниоры. Командный спринт 1. Россия. 2. Франция. 3. Польша. Юниорки Командный спринт 1. Россия. 2. Литва. 3. Польша. Скрэтч 1. Глория Скарси (Италия). 2. Шари Боссюйт (Бельгия). 3. Анастасия Лукашенко (Россия).